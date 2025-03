Homem morre afogado durante batismo em lago

Um homem de 45 anos, identificado como Miguel Sut, morreu afogado durante seu batismo em um lago. A tragédia aconteceu no último domingo (23), em San Lucas Tolimán, na Guatemala.

Nas cenas registradas, é possível ver o momento que ele é batizado por outros membros de uma igreja evangélica. Testemunhas do ocorrido relatam que Miguel escorregou, mas não conseguiu recuperar o equilíbrio, mesmo com a ajuda das pessoas que estavam presentes na cerimônia. A polícia investiga as condições de segurança do local.