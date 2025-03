Carro sai da oficina e pega fogo em semáforo, em São José

Um carro pegou fogo após sair de uma oficina de funilaria em São José dos Campos, no final da tarde de segunda-feira (24). Não houve vítimas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Por volta de 18h30, o Corpo de Bombeiros recebeu chamado de incêndio em veículo, pela rua Tenente Aécio Lemes de Souza, no Jardim Paulista, região central de São José dos Campos.