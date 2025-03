URGENTE: Jovem Maiara é encontrada morta na zona sul de São José

Uma mulher foi encontrada morta na zona sul de São José dos Campos na madrugada desta terça-feira (25), no Jardim Satélite.

A mulher foi identificada como Maiara, de acordo com informações da página 'Olho Vivo do Vale', e foi localizada na rua Volans.



Segundo informações preliminares, por volta das 3h30, moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a equipe constatou a morte da jovem. Policiais militares preservaram o local, que foi alvo de perícia. O corpo da jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). A polícia investiga o caso.



*Com informações da página Olho Vivo do Vale