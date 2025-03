Fingiu ser milionário e engravidou 4 mulheres da mesma família

Um golpe envolvendo promessas de emprego e riqueza chocou uma família angolana e ganhou repercussão nas redes sociais. Santos, 35, fingiu ser funcionário da Administração Geral Tributária (AGT) e afirmava receber um salário mensal de 3 milhões de kwanzas (cerca de R$ 18 mil). Com a história, conquistou a confiança de quatro mulheres de um mesmo núcleo familiar, que engravidaram dele.

Segundo o site Mundo Narrativo, o esquema foi descoberto quando uma das vítimas questionou a ausência de comprovantes do suposto cargo. A investigação revelou que Santos nunca trabalhou na AGT e estava desempregado. Após a denúncia, ele fugiu da cidade e agora é procurado pelas mulheres e familiares, que prometem recorrer à Justiça.