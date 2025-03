Estrada de Ferro de Campos do Jordão deve ser reativada

A tradicional Estrada de Ferro de Campos do Jordão está prestes a voltar a funcionar, reforçando seu papel como um dos ícones turísticos e culturais da Serra da Mantiqueira. A retomada das atividades foi confirmada após reunião entre representantes da Prefeitura de Campos do Jordão, o governador Tarcísio de Freitas e membros do governo estadual, que formalizaram a concessão da ferrovia como parte de uma estratégia para fomentar o turismo regional. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Caê.

Na fase inicial do projeto, os passeios de trem ocorrerão dentro dos limites do município e até Santo Antônio do Pinhal. Em uma etapa posterior, o percurso será estendido até Pindamonhangaba, aumentando as possibilidades de lazer para moradores e turistas e promovendo a integração turística entre as cidades da serra.