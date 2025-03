Argentino de Taubaté? Torcedor ‘vira a casaca’ e viraliza

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Flaviano Benedito Gouvêa, um torcedor brasileiro, morador de Taubaté, virou assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (24), véspera do jogo entre Argentina e Brasil, nesta terça-feira (25), a partir das 21h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Depois, o argentino de Taubaté ainda disse que começou a torcer pelos hermanos após se decepcionar com a final da Copa daquele ano, quando o Brasil perdeu por 3 a 0 para a França. “De lá para cá, comecei a torcer para a Argentina”, disse ele, devidamente trajado com uma camisa da seleção do país tricampeão mundial. “Virei a casaca mesmo”, afirmou.

Em seguida, ele mostrou uma tatuagem com o distintivo da Argentina na parte de trás da pena. E ainda carregava um álbum completo da Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando os argentinos foram campeões. Mas, detalhe: o álbum estava completo apenas com figurinhas dos jogadores argentinos, em todas as páginas.

Por fim, ainda arriscou um palpite para o jogo da noite desta terça-feira: 2 a 0 para a Argentina, que já está virtualmente classificada para a Copa do Mundo.