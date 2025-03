Amy Winehouse será homenageada no Jazz no Galpão, em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Na primeira edição em 2025 do Jazz no Galpão, no Parque da Cidade, zona norte de São José dos Campos, o Palco do Arquivo recebe o show ‘Vozes do Soul: Uma Homenagem a Amy Winehouse’ na próxima quinta-feira (27), às 20h. A classificação indicativa é livre.

A apresentação recria a genialidade da artista, emocionando a plateia com interpretações autênticas e elementos visuais que contam a história dela. Amy era conhecida pela voz marcante e a mistura de gêneros como jazz, soul e R&B.

Nascida em 1983, ela ganhou fama mundial com o álbum Back to Black (2006), que trouxe hits como Rehab, You Know I’m No Good e Back to Black. Sua autenticidade, estilo retrô e letras intensas fizeram dela um ícone da música.

Realização da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo) e da Prefeitura de São José dos Campos, o Jazz no Galpão convida diversos músicos do estilo para se apresentarem no Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana). O evento é gratuito e livre para todos os públicos.