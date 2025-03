UNITAU EAD é oportunidade para obter o diploma do ensino superior

A educação a distância tem se mostrado uma grande aliada para aqueles que desejam obter um diploma sem abrir mão da flexibilidade. A modalidade permite que estudantes de diferentes perfis conciliem trabalho, vida pessoal e estudo, democratizando o acesso à formação acadêmica.

Na Universidade de Taubaté (UNITAU), essa modalidade se destaca pela qualidade do ensino e pelo suporte oferecido aos alunos. A instituição conta com um corpo docente altamente qualificado e acesso a programas e bolsas de incentivo à pesquisa, proporcionando uma formação completa e de excelência.

“A UNITAU apresenta diferenciais em relação ao ensino a distância oferecido por outras instituições. Nosso corpo docente é formado por professores com especialização, mestrado e doutorado. Além disso, como universidade pública, temos acesso a programas do governo federal e de fundações de incentivo à pesquisa, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Isso permite oferecer bolsas e oportunidades para os alunos seguirem na pesquisa e iniciação científica”, destaca a coordenadora Profa. Dra. Cristiane Tavares Casimiro de Oliveira.

Histórias que inspiram

O impacto positivo dessa forma de ensino na vida profissional pode ser comprovado por diversos egressos que conquistaram sucesso em suas carreiras.

Fernanda de Souza Sastre Machado, que atualmente mora nos Estados Unidos, destaca o suporte essencial da instituição ao longo de sua jornada acadêmica.

“Gostaria de expressar minha gratidão pelo excelente trabalho da professora Simone Vecchio como minha orientadora. Sua dedicação e suporte foram essenciais para minha evolução acadêmica. Mesmo morando fora do país, pude contar com seu incentivo, o que foi determinante para concluir essa etapa com sucesso”, relata.

Outro exemplo é Ingrid Nunes Busmayer, formada no curso de Pedagogia, que destaca a qualidade da estrutura curricular e o acompanhamento próximo dos professores e tutores.

“A flexibilidade do ensino a distância permitiu que eu conciliasse os estudos com minhas responsabilidades diárias. O curso foi muito bem planejado, com materiais didáticos de fácil compreensão, videoaulas dinâmicas e um ambiente virtual intuitivo. O suporte dos professores sempre foi acessível e eficiente. Hoje, me sinto plenamente capacitada para os desafios da profissão e recomendo a instituição para todos”, afirma Ingrid.

Com polos espalhados em diversas regiões, a UNITAU EAD garante que mais pessoas tenham acesso ao ensino superior de maneira eficaz e facilitada. Além disso, a metodologia adotada valoriza a interação entre alunos e professores, promovendo um aprendizado dinâmico e de qualidade.

Inscrições abertas

Para quem deseja ingressar no ensino superior com flexibilidade e qualidade, as inscrições estão abertas. Os interessados podem se inscrever online pelo site da instituição. Mais informações em unitau.br/graduacaoead.