Aposta que custou R$ 5 no Vale fatura R$ 59 milhões na Mega-Sena

Uma aposta simples de seis dezenas, que custou R$ 5 e foi feita no Vale do Paraíba, faturou o grande prêmio da Mega-Sena no sábado (5), que estava acumulado em R$ 59,7 milhões.

Além do prêmio principal, o sorteio também premiou 164 apostas com a quina, que faturaram R$ 28.753,18 cada – sendo três delas em São José dos Campos –, e 8.506 apostas com a quadra, ganhando R$ 791,96 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (8), a partir das 20h, com transmissão ao vivo no YouTube da Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas, pelo site ou no app Loterias Caixa.