Nova licitação do transporte sairá até 10 de abril, diz Anderson

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), prevê lançar “depois do dia 10 de abril” a segunda licitação do novo sistema de transporte público da cidade, que vai definir a operadora do sistema. A afirmação foi feita durante OVALE Cast, o podcast de OVALE .

O segundo certame definirá a empresa que vai operar os ônibus e garantir a estrutura de apoio aos veículos, como garagem, motorista, cobrador, borracheiro e funileiro, entre outros.

“Agora a gente faz a licitação, com perspectiva de colocar esse edital no ar agora, depois do dia 10 de abril, que é uma licitação para operação. Aí nós vamos licitar agora uma empresa para fazer a operação do sistema”, disse Anderson.

O prefeito de São José abriu a temporada 2025 de OVALE Cast com uma entrevista exclusiva sobre os 100 dias do novo governo. Nela, Anderson falou sobre os próximos passos do novo sistema de transporte coletivo da cidade. Confira.