Taubaté precisa de resultado que conseguiu três vezes neste ano

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O Taubaté perdeu o primeiro jogo da semifinal da Série A-2 do Campeonato Paulista por 2 a 0, em casa, para o Primavera, na manhã de domingo (23), com o estádio Joaquinzão lotado. Agora, precisa vencer fora de casa, na volta, por ao menos dois gols de diferença, o que levaria a decisão para os pênaltis. E, se vencer por três ou mais gols de vantagem, conquistará o tão sonhado acesso para a elite estadual.

Mas, se quiser ao menos levar o jogo para os pênaltis, terá que repetir o que fez três vezes neste ano: vencer por dois gols de diferença. E, destas três vitórias com essa diferença, apenas uma foi fora de casa. As duas vitórias por 2 a 0 no campeonato foram em casa, contra Votuporanguense e Capivariano. E, como visitante, fez 3 a 1 no XV de Piracicaba, na última rodada da primeira fase.

Além disso, tem mais um desafio pela frente: o Primavera tem a melhor defesa do campeonato, com apenas sete gols sofridos. E, após o resultado do último domingo, chegou a seis partidas sem sofrer nenhum gol na Série A-2. Portanto, cabe ao Taubaté fazer um jogo novamente histórico em Indaiatuba. A partida de volta acontece no sábado (29), a partir das 15h, no estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba.