Abusado pela própria mãe, homem pode ser pai do irmão mais novo

Abusado sexualmente pela própria mãe, um homem de 26 anos desconfia ser pai do seu irmão caçula. Por isso, foi à Justiça pedir um teste de paternidade. O caso foi revelado por uma emissora de televisão de Las Vegas (EUA) e também pelo jornal Daily Mail, da Inglaterra.

Segundo o jornal, Logan Gifford afirma ter sido abusado entre os 10 anos e os 16 anos. À televisão, Logan disse que o irmão mais novo nasceu durante este período.