Ficou difícil! Taubaté perde para o Primavera e vê acesso longe

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Burro da Central ensaiou uma pressão, principalmente com bolas alçadas na grande área. Aos 45min, Gleisinho recebeu livre na área, pela direita, entre os zagueiros, e finalizou à direita do goleiro, com muito perigo, na grande chance do time da região na etapa inicial.

Segundo tempo

Na etapa final, o Taubaté voltou com o mesmo time, enquanto o Fantasma da Mogiana voltou com a mesma formação. Já o Primavera fez duas trocas, até porque o zagueiro Renato Vischi ficou pendurado com cartão amarelo.