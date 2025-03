Na última sexta-feira dia 14 de março aconteceu no Palácio Sunsetem São José dos Campos o evento “Comunique-se com Elegância” da educadora, especialista em comunicação e influenciadora Cintia Chagas. Com um público de 1.300 pessoas a palestra prometia não apenas transmitir conhecimento, mas também inspirar todos os presentes a desenvolverem suas habilidades de comunicação de maneira mais eficaz e elegante.Cintia destacou o quanto a comunicação verbal e não-verbal caminha juntas – sendo esta segunda o meu foco ao anteceder, ao lado da Dermatologista Dra. Natalia Pasin, com a palestra “Moda e Imagem além da Estética”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante nossa apresentação, ressaltamos a importância da imagem pessoal, enfatizando como a estética, os procedimentos e a moda podem ser uma ferramenta poderosa na construção da nossa identidade, autoestima e na comunicação não-verbal. A conexão entre a autoestima e a maneira como cuidamos de nós e nos apresentamos foi um dos pontos altos da nossa conversa.

O Impacto da Primeira Impressão

A primeira impressão é uma realidade que não pode ser ignorada. Estudos mostram que formamos julgamentos sobre as pessoas em apenas 03 segundos de interação. Essa rápida avaliação pode ser fundamentada em aspectos visuais, como a vestimenta, a postura e a expressão facial. Portanto, investir em uma imagem coerente e impactante pode abrir portas e criar oportunidades que, de outra forma, poderiam não surgir. Uma imagem bem planejada pode transmitir não apenas quem você é, mas também suas intenções e seu profissionalismo.

A Autopercepção e o Poder da Imagem

A maneira como nos percebemos influencia diretamente nossa comunicação e a forma como somos percebidos pelos outros. A autopercepção positiva aumenta a confiança e melhora as interações sociais. Por outro lado, a insegurança sobre a própria imagem pode resultar em uma comunicação hesitante e limitada. Trabalhar na construção de uma imagem pessoal que reflita nossa verdadeira essência, tem um impacto profundo em nossa autoestima e na qualidade de nossas relações pessoais e profissionais.

Logo na abertura da palestra eu trouxe um questionamento que uso bastante em minhas redes: por que ter uma imagem diferenciada se você pode ter uma imagem incomparável?

Enquanto uma imagem diferenciada significa se destacar dentro de um grupo, mas ainda assim fazer parte dele, uma imagem incomparável vai além: é sobre construir uma identidade visual tão autentica e estratégica que ela se torna única e memorável, muitas vezes difícil de ser replicada.

Isso requer um entendimento profundo de si mesmo e a disposição de se expressar de maneiras que ressoem verdadeiramente com quem você é.

Para concluirenfatizamoso quando a elegância está enraizada na autenticidade, alinhando moda e estética com a essência interior. Afinal, a jornada de cada um em direção a uma comunicação (verbal e não verbal) mais elegante e eficaz começa com uma reflexão profunda sobre quem somos e como desejamos ser percebidos. Ninguém falou que seria fácil, mas com certeza vale a pena.

Nota: foi aberto uma turma on-line do Estilize-se Pocket especialmente para os presentes, para mais informação, entre em contato através do Instagram @fran.galvão.

Parte superior do formulário