Enoteca faz evento temático e tem presenta de astro da Seleção

A unidade da Enoteca Ferreti localizada no bairro Urbanova, em São José dos Campos, promoveu na noite de quarta-feira (19) o evento especial ‘Notte del Líbano’. A celebração trouxe uma atmosfera temática, incluindo decoração típica e apresentações de dança libanesa, criando uma experiência imersiva para os convidados. Durante o jantar, os participantes tiveram a oportunidade de degustar uma seleção exclusiva de vinhos libaneses, cuidadosamente harmonizados com pratos sofisticados da alta gastronomia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A noite contou com a presença ilustre de um dos sócios da Enoteca, o jogador Casemiro, e também marcou o anúncio do pré-lançamento do Clube do Vinho.

“É uma grande satisfação promover mais um evento memorável e oferecer uma experiência única, unindo gastronomia e cultura. Esta noite foi uma verdadeira homenagem às tradições libanesas e ao universo dos vinhos”, destacou Fernanda Heringer, proprietária da Enoteca.

Além das degustações refinadas, um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação do Clube do Vinho. O serviço de assinatura permitirá que os membros recebam mensalmente rótulos exclusivos, com três modalidades diferentes de planos. Os assinantes terão acesso a benefícios especiais, como participação em eventos exclusivos e 15% de desconto em degustações e promoções.

“O Clube do Vinho foi idealizado para proporcionar vivências diferenciadas tanto para iniciantes quanto para apreciadores experientes. A Enoteca Ferreti busca constantemente criar experiências marcantes para seus clientes, e estamos muito empolgados em apresentar este projeto especial ao público”, enfatizou Junior Ferreti, proprietário da Enoteca.