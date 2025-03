Digo Ferreira apresenta show 'Feijão e Farinha' em São José

"Estou muito feliz por levar o show 'Feijão e Farinha' para São José dos Campos com a participação especial de Nicolas Krassik. Será uma noite única onde o público poderá vivenciar essa fusão de ritmos brasileiros com a maestria do violino de Krassik", disse Digo Ferreira.

O guitarrista, compositor e arranjador Digo Ferreira apresenta o show "Feijão e Farinha" neste sábado (22), no Cine Teatro Benedito Alves da Silva, em São José dos Campos. O show terá participação especial do violinista francês Nicolas Krassik. A entrada é gratuita e aberta a todos os interessados. A apresentação é realizada com recursos de edital da Lei Paulo Gustavo.

O show é baseado no DVD "Feijão e Farinha", uma celebração da guitarra brasileira, gravado ao vivo no Teatro Municipal Teotônio Vilela e disponível na íntegra no YouTube, no canal oficial do artista (clique).

O projeto audiovisual é o quarto trabalho solo de Digo Ferreira, que reúne 12 composições autorais e uma releitura de "Vesúvio", de Oswaldinho do Acordeon. Lançado inicialmente em setembro de 2023, o álbum destaca a fusão de ritmos nordestinos com elementos do jazz, consolidando a maturidade artística do músico.

Assim como na gravação do DVD, o show em São José dos Campos contará com a presença de Nicolas Krassik. No palco, Digo estará acompanhado por uma banda de destaque, formada por Flavinho Lima (voz e percussões), Dô de Carvalho (saxofone e flauta), Joquinha Almeida (sanfona e voz), Izandro Ferreira (baixo e voz), Elvis Toledo (bateria), Rodolfo Willame (percussões) e Lukinhas Almeida (zabumba e voz).