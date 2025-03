Farma Conde gera mais de 3 mil vagas com expansão e licenciamento

A Farma Conde teve um desempenho empolgante em 2024 com o avanço exponencial de seu programa de licenciamento. A rede farmacêutica mais que triplicou o número de farmácias que aderiram a esse modelo de negócios, consolidando uma expansão acelerada e gerando mais de 3 mil empregos diretos em todo o Brasil.



A integração das lojas ao ecossistema de franquias foi fundamental para que a Farma Conde superasse a meta de 500 unidades, distribuídas principalmente pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. "Impulsionados pelo forte desempenho e pelo potencial de crescimento da marca, projetamos adicionar mais 250 unidades licenciadas até o final deste ano", revela Éder Luz, head de operações e expansão de franquias da rede.



Além de oferecer uma estrutura robusta e posicionamento consolidado no mercado, a Farma Conde tem como missão ajudar empreendedores.

“O empresário que entra para a rede Farma Conde se beneficia de um portfólio exclusivo de produtos, estratégias de marketing eficientes e melhores condições de negociação, o que garante um diferencial competitivo”, afirma Manoel Conde Neto, presidente executivo da marca.

Lab e marca própria impulsionam a rentabilidade



Outro grande diferencial da Farma Conde está em seu laboratório, que desenvolve mais de 300 produtos de marca própria. Com esse portfólio exclusivo, a rede garante aos seus licenciados margens de lucro significativamente mais altas, proporcionando maior rentabilidade e competitividade no mercado.

Estudo de viabilidade e expansão de lojas



A adesão ao licenciamento da Farma Conde passa por um rigoroso estudo de viabilidade, que inclui análises de geolocalização, com ferramentas tecnológicas baseadas em IA, e um estudo detalhado sobre o público-alvo e os pontos comerciais em potencial. A equipe de expansão da rede também realiza visitas presenciais para avaliar o fluxo de pedestres, a incidência solar e outros detalhes que ajudam a escolher o melhor ponto comercial para as novas unidades.

Empresário acelera expansão



O empresário Renan Oliveira, que já atuava no setor farmacêutico há 15 anos, é um exemplo do sucesso dessa estratégia. Em apenas seis meses, ele converteu três farmácias para a bandeira Farma Conde em Iguape (SP) e abriu uma unidade na Ilha Comprida. O reposicionamento da marca trouxe resultados rápidos, com um aumento de 15% nas vendas, além de um share de 50% em genéricos na região e 5% do faturamento proveniente de produtos de marca própria.



Oliveira projeta abrir mais duas lojas até o final do ano, com um crescimento de 30% nas unidades já em operação. "O suporte da rede foi fundamental, desde a documentação até a contratação da equipe para a inauguração. A estrutura da Farma Conde tem sido um diferencial para meu negócio", comemorou em entrevista ao site Panorama Farmacêutico.



Expansão



"Nosso objetivo não é simplesmente expandir a marca, mas fomentar o sucesso dos licenciados. Mais de 70% dos nossos licenciados gerenciam pelo menos duas lojas", afirma Giovana Conde, vice-presidente de Marketing da Farma Conde.