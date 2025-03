Menina de 14 anos é achada morta em casa com o celular na mão

Uma menina de 14 anos foi achada morta dentro de casa na noite da última segunda-feira (17), em Teresina (PI).

Maria Eduarda Alves de Brito foi achada sem vida pelo irmão.



Segundo a imprensa local, inicialmente a polícia suspeitou que a adolescente tivesse morrido vítima de uma descarga elétrica, enquanto usava o celular ligado à tomada. Ela foi encontrada com o telefone na mão -- Maria Eduarda tinha o hábito, na volta da escola, de se sentar no sofá e ficar mexendo no celular. Porém, a perícia identificou sinais de violência no corpo da adolescente.



A mãe de Maria Eduarda não estava em casa e o irmão encontrou o corpo ao voltar da escola. O caso segue em investigação.