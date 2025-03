Adeus, Nicoly: Jovem morre após acidente de moto em Taubaté

Uma jovem morreu após perder o controle de moto e bater em um poste em Taubaté. Nicoly Gyovanna Pires Galvão, de 24 anos, sofreu o acidente na rua Zélia Alves Ferreira nesta sexta-feira (21). Ela foi socorrida ao hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, testemunhas teriam relatado que a jovem perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste.



Ela foi levada ao hospital pelos socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O caso foi registrado como morte suspeita na delegacia de Plantão em Taubaté. O acidente vai ser investigado pela Polícia Civil.