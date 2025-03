Tragédia: Jovem grávida perde o filho e morre aos 21 anos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo da jovem, que morreu aos 21 anos, e do bebê serão sepultados neste domingo (23), no Cemitério Jardim da Paz, em Jacareí.



Na noite de sexta-feira, por volta das 19h, após sentir dores, Ágatha foi levada ao Hospital São Francisco. No atendimento inicial, foi constatado que o bebê não apresentava batimentos cardíacos. De acordo com a família, a jovem grávida foi levada para uma sala para esperar atendimento e lá teve vômito e náusea.

A família afirma que houve demora no atendimento. Após um ultrassom confirmar que o bebê não tinha batimentos cardíacos, Ágatha foi submetida a uma cirurgia. O bebê nasceu morto e Ágatha teve o útero retirado, sendo levada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Durante a madrugada, a jovem morreu. A família pede 'justiça'.

À imprensa, o hospital informou que Ágatha foi enviada para uma cesárea de emergência, "devido às suas condições clínicas desfavoráveis", e durante a cirurgia foi constatado grave descolamento oculto de placenta, "com sangramento volumoso no interior da cavidade". "A paciente foi encaminhada Imediatamente à UTI em estado gravíssimo, chegou a ser entubada, mas não resistiu e veio a óbito. A equipe do Hospital São Francisco de Assis realizou todos os procedimentos possíveis e necessários para salvar a vida da paciente A. A. e se solidariza com a família nesse momento de dor e sofrimento diante dessa fatalidade", disse a unidade, à página Grupo Portinari.