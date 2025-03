Cantor Rafa Diniz morre afogado; ele deixa esposa e duas filhas

Luto na música.

O cantor Rafa Diniz morreu afogado na última sexta-feira (21), ao entrar no rio São Francisco, entre Pertolina (PE) e Juazeiro (BA).

Jhaimerson Juvenal, conhecido pelo nome artístico Rafa Diniz, tinha 22 anos. O artista tinha ido à Ilha do Fogo para estudar cenários para gravar o clipe da canção "Resenha na Ilha" -- o clipe seria gravado no domingo (23).