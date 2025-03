Mulher vai com dois homens ao motel e leva junto filho de 2 anos

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A mãe entrou com o filho acompanhada por dois homens. Durante a madrugada, a criança foi deixada sozinha dentro do carro, no estacionamento do motel, enquanto a mulher e os homens faziam "uma festinha" na suíte.

Na delegacia, a mulher justificou que estava comemorando a sua formatura e não tinha com quem deixar o filho, por isso decidiu levá-lo junto.



Ao ouvirem o barulho de choro, as funcionárias do motel se depararam com um dos homens, apenas de cueca, segurando a criança. “Se ligar para a polícia volto aqui e mato vocês”, disse a mãe às funcionárias.



Na suíte, a PM encontrou embalagens de preservativo abertos e bebidas alcoólicas. A criança foi recolhida pelo Conselho Tutelar e apresentava sinais de desnutrição e más condições de higiene.



*Com informações do site 'Top Mídia News'.