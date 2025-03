Filha de traficante leva cocaína à escola e 20 alunos passam mal

Cerca de 20 crianças, com idades entre 4 e 5 anos, foram levadas a um hospital de Itamonte, no Sul de Minas Gerais, após entrarem em contato com cocaína dentro de uma escola municipal na última sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma menina, filha de um homem investigado por tráfico de drogas, teria levado papelotes da substância para a instituição, confundindo-a com doces, e distribuído aos colegas. Ainda não há confirmação se alguma criança ingeriu ou inalou o entorpecente.