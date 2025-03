Jogadores de São José e Taubaté brigam após a partida

O Taubaté venceu o São José por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19), no estádio Joaquinzão, e garantiu a vaga na semifinal da Série A-2 do Campeonato Paulista. No entanto, após o apito final, houve uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times.

Na comemoração taubateana, os jogadores da Águia entenderam que houve excesso de provocação e partiram para cima. No entanto,o rebolo durou poucos minutos e logo tudo se acalmou e cada um foi para o seu vestiário.