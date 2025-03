Diagnóstico inicial apontou 'intoxicação' de Bryan antes da morte

Na sexta (7), Bryan chegou à escola normalmente e participou das atividades do dia sem apresentar qualquer problema de saúde, segundo relataram professores. No entanto, no período da tarde, ele começou a sentir fortes dores de cabeça e foi até a secretaria da escola em busca de ajuda.

Um áudio gravado por uma funcionária, enviado à mãe, mostra a preocupação com o estado do menino. “O Bryan veio aqui chorando muito, dizendo que estava com dor de cabeça. Ele não para de chorar e está meio pálido”, disse a funcionária.

A escola entrou em contato com a mãe, que buscou Bryan, mas a situação piorou rapidamente. Já em casa, o menino começou a babar excessivamente e demonstrou dificuldades para engolir. Em poucos minutos, sofreu convulsões.