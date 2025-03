Vinicius e Carla: história de amor acaba de forma trágica em SJC

Carla Monique Santos, de 30 anos, e Vinicius Jesus da Silva, de 31 anos, viviam uma história de amor que terminou de forma trágica em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O carro em que eles estavam bateu violentamente em um poste na região sudeste da cidade, na noite de quinta-feira (20). Os dois morreram em decorrência do acidente. Eles foram identificados pela Polícia Civil.