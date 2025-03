'É um monstro', diz mãe após o filho matar o irmão queimado vivo

"É um monstro".

Assim a própria mãe define o filho, que tirou a vida do próprio irmão, queimado vivo. O autor do crime está foragido e o caso é investigado pela polícia.

De acordo com a mãe, que concedeu entrevista ao canal RICtv, o filho foragido sempre teve inveja do irmão, Robson de Freitas, que era muito querido por todos.