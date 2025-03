Professora fazia sexo grupal com alunos e oferecia drogas

Após dopá-los, uma professora fazia sexo grupal com alunos e exigia que eles usassem a máscara do 'Pânico'. Brittany Fortinberry, de 31 anos, é investigada por crimes sexuais contra adolescentes nos Estados Unidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a investigação, a professora oferecia drogas e álcool para os estudantes, com idades a partir de 13 anos, e os forçava a participar de atos sexuais em grupo. Brittany usavam máscaras do personagem 'Pânico'.