Honey Comedy traz stand up com Victor Sarro e Bruninho Mano

A Honey Club recebe amanhã (20), a partir das 19h, mais uma edição do Honey Comedy, com apresentações dos comediantes Victor Sarro e Bruninho Mano. O evento é uma opção de entretenimento para quem gosta de stand up.

Victor Sarro tem passagem por programas de televisão e atua no stand up com humor sobre o cotidiano. Ao longo de sua carreira, realizou apresentações em diversas cidades do Brasil.

Bruninho Mano tem um estilo que inclui humor e interação com o público, abordando temas como relacionamentos, trabalho e situações do dia a dia.

Os ingressos estão disponíveis no site www.ingressos10.com.br a partir de R$ 30,00.