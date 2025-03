Caraguatatuba receberá primeiro hotel internacional

A cidade de Caraguatatuba, no Litoral Norte, se prepara para receber seu primeiro hotel de uma rede internacional. Previsto para ser inaugurado no segundo semestre deste ano, o Hampton by Hilton Serramar contará com 175 quartos e oferecerá infraestrutura moderna para turistas e viajantes a negócios.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O empreendimento, que está em construção desde o ano passado, ocupa uma área de 8,2 mil m² dentro do estacionamento do Serramar Shopping. Com nove andares, o hotel contará com piscina, restaurante e academia na cobertura, proporcionando uma vista privilegiada da Serra do Mar e da orla da cidade. Além disso, estará localizado a poucos metros da praia, entre as regiões das Palmeiras e Pan-Brasil (Aruan).