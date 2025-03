Casal é flagrado fazendo sexo ao ar livre no centro de São José

Um casal foi flagrado mantendo relações sexuais em um terreno localizado no bairro Jardim Oswaldo Cruz, região central de São José dos Campos. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira (19). A situação gerou indignação entre moradores e transeuntes, levando leitores a denunciarem o caso à revista Life Informa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Gostaria de fazer uma denúncia, um casal resolveu fazer sexo explícito em pleno dia”, relatou uma leitora ao veículo de comunicação, expressando seu descontentamento com o ocorrido.