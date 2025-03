Criança de 5 anos sofre importunação sexual em escola de São José

Uma criança de 5 anos sofreu uma importunação sexual dentro do banheiro de uma escola infantil de São José dos Campos, que faz parte da rede municipal de ensino. O caso aconteceu na última terça-feira (18) e vem sendo acompanhado pela Secretaria de Educação e Cidadania do município, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

Segundo relato do pai da menina, que registrou boletim de ocorrência, a filha foi importunada sexualmente no banheiro da escola por outra criança, colega da mesma classe.