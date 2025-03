Defesa Civil alerta para vendaval de até 100 km/h no Vale

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para rajadas de vento violentas, que podem atingir até 100 km/h em diversas regiões do estado, incluindo o Vale do Paraíba, Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O fenômeno, previsto entre esta quarta-feira (19) e quinta-feira (20), estará acompanhado de tempestades intensas, raios e risco de alagamentos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim especial, a atuação de uma frente fria próxima ao litoral da Região Sudeste cria condições favoráveis para chuvas fortes e ventos extremamente intensos. Na faixa leste do estado, as rajadas podem variar entre 80 km/h e 100 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores, destelhamentos e danos estruturais.