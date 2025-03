URGENTE: Recepcionista de faculdade é achada morta no Vale

Na manhã desta quarta-feira (19), um homem compareceu ao IML (Instituto Médico Legal) e reconheceu o corpo como sendo de sua irmã. Segundo ele, a vítima era recepcionista de uma faculdade em Pindamonhangaba e moradora do bairro Vale das Acácias, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, e foi vista pela última vez ao sair do trabalho na noite de 17 de março, por volta das 22h24.

Ela costumava pegar um ônibus para casa, mas não chegou ao destino naquela noite. O filho da vítima recebeu uma mensagem do celular da mãe por volta das 0h28, informando que ela chegaria tarde. No entanto, ele estranhou a escrita da mensagem, pois não condizia com o padrão habitual de sua mãe.

A família iniciou buscas no dia seguinte, 18 de março, e tentou registrar um boletim de ocorrência. Como a delegacia já estava fechada, acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190.