Adeus, Antônio: Morre o pai do presidente e padre da Canção Nova

Faleceu na terça-feira (18), aos 79 anos, Antônio Roberto Ferreira da Silva, pai do padre Wagner Ferreira, presidente da Comunidade Canção Nova e da Fundação João Paulo 2º. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Recife (PE), Antônio era viúvo e também pai de William Ferreira da Silva e Roberta Ferreira da Silva.