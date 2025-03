MRV lança residencial em Taubaté com 312 apartamentos

Há 18 anos atuando em Taubaté, a MRV anunciou o lançamento do novo Residencial Tibre, no bairro Parque Paduan, que fica próximo à Rodoviária Nova de Taubaté, ao Parque Municipal Sedes e com acesso facilitado pela Via Dutra e avenida Bandeirantes.

Apostando em lazer, localização privilegiada e sacadas nos apartamentos, o empreendimento contará com 312 unidades distribuídas em duas torres de 13 pavimentos, equipadas com três elevadores cada. A infraestrutura do residencial inclui um amplo complexo de lazer, com piscina (adulto e infantil), salão de festas/gourmet, pet place, playground, pomar e praça de convivência.