Quer emprego? Embraer abre 60 vagas em São José; ACESSE

Terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, a Embraer tem 60 novas oportunidades de emprego abertas em São José dos Campos. Somadas as vagas em outras unidades, o total de empregos no estado de São Paulo é de 84 postos.

Em São José dos Campos, são 32 vagas de emprego efetivas e outras 27 oportunidades para o banco de talentos da empresa, que tem sede na cidade do Vale do Paraíba. Há também oportunidades para Botucatu e Gavião Peixoto.