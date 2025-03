Polícia do Vale captura suspeito de matar empresário em MG; VEJA

Policiais civis do Vale do Paraíba capturaram um homem envolvido em latrocínio que vitimou um empresário do ramo de pedras preciosas de Coronel Murta, cidade do estado de Minas Gerais. O crime aconteceu em novembro do ano passado.

Além da morte da vítima, os criminosos sequestraram a esposa e a filha de 3 anos do empresário, que foi baleado nas costas. A mãe e a criança foram libertadas após um cerco policial.