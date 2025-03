Fenômeno da internet, Joyce Alane faz apresentação única em SJC

A cantora e compositora pernambucana Joyce Alane se apresenta em São José dos Campos no dia 21 de março, no Teatro Univap, com o show da turnê “10 Dias Tour”. O projeto, em formato voz e violão, já passou por grandes cidades e promete uma apresentação intimista, destacando as faixas autorais de seu álbum de estreia, Tudo É Minha Culpa. Os ingressos estão à venda na plataforma Ingressos 10, a partir de R$ 50 (meia-entrada).

Nascida no Recife e criada em Moreno, Joyce ganhou projeção nacional após ser indicada ao Prêmio Multishow 2023, na categoria Brasil, com Deixa Ir (Idiota Raiz), parceria com João Gomes.