Agora: Defesa Civil coloca São José em alerta por temporal

A Defesa Civil emitiu dois alertas de fortes chuvas em curto intervalo de tempo para cidades do Vale do Paraíba nesta terça-feira (18). O primeiro aviso, às 16h30, informava sobre um temporal em Jacareí, acompanhado de raios e ventos intensos, com possibilidade de impactos também em municípios vizinhos. Pouco depois, às 17h15, um novo comunicado foi divulgado, desta vez para São José dos Campos, alertando sobre condições meteorológicas semelhantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A rápida propagação da tempestade entre os dois municípios preocupa autoridades, que reforçam a necessidade de atenção da população. Entre as recomendações, estão evitar áreas de alagamento, redobrar o cuidado ao dirigir e se abrigar em locais seguros durante a incidência de raios e ventos fortes.