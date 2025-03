Ingressos para crianças no clássico devem ser retirados antes

Em parceria com a Polícia Militar, a diretoria do Taubaté anunciou novas regras para a retirada dos 700 ingressos gratuitos destinados a menores de 12 anos. A medida visa garantir maior organização, conforto e segurança durante o próximo jogo do time. Diferente do habitual, os ingressos não estarão disponíveis para retirada no dia do jogo, a menos que não sejam esgotados no período pré-estabelecido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os ingressos gratuitos poderão ser retirados em dois momentos: nesta terça-feira (18), das 19h às 22h, na Loja do Burro, localizada no Via Vale Shopping, e na quarta-feira (19), dia do jogo, na bilheteria do clube, das 10h às 15h. A bilheteria do estádio só abrirá no dia do jogo para essa finalidade caso os 700 ingressos não sejam esgotados no primeiro dia de distribuição.