Na Câmara de São José, governo barra 4 requerimentos da oposição

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contra

Outros 10 vereadores votaram contra os requerimentos: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério do Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB) e Zé Luis (PSD). O presidente da Câmara, Roberto do Eleven (PSD), que também é da base governista, votaria apenas em caso de empate. Marcão da Academia (PSD) estava ausente.

Convocação

No primeiro requerimento, Anderson Senna pedia a convocação do superintendente do IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal), Devair Pietraroia, para prestar esclarecimentos sobre a dívida da Prefeitura com o instituto, que é de R$ 131 milhões.

Dívida

No segundo requerimento, os nove vereadores da oposição questionavam a Prefeitura sobre a reportagem de OVALE que mostrou que, se pagasse o IPSM, o município de São José teria déficit de R$ 75 milhões em 2024.