São José tem segunda melhor defesa da Série A-2

Com apenas 11 gols sofridos, o São José tem, até agora, a segunda melhor defesa do Campeonato Paulista da Série A-2. E essa solidez defensiva é uma das principais armas da Águia do Vale contra o Taubaté nesta quarta-feira (19), no jogo de volta das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista, no estádio Joaquinzão, em Taubaté.

Na partida de ida, a partida ficou em 0 a 0, sábado (15), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. E foi o segundo jogo seguido sem levar gols no campeonato. Aliás, exceto no jogo de estreia do técnico Paulo Roberto Santos, quando perdeu em casa por 3 a 1 para o Santo André, o São José levou apenas dois gols nos últimos sete jogos disputados.