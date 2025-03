Taubaté pode se classificar sem fazer gols no São José

O Taubaté recebe o São José na noite desta quarta-feira (19), a partir das 20h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, no Clássico do Vale pelo jogo de volta das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista. E, como o jogo de ida acabou em 0 a 0, um novo empate leva a decisão para os pênaltis, mas quem ganhar avança no tempo normal.

Desta maneira, o Burro da Central vive uma situação curiosa: poderá se classificar para a semifinal sem fazer um gol sequer no arquirrival neste campeonato. Afinal de contas, no primeiro turno, em jogo disputado no estádio Martins Pereira, o São José venceu por 3 a 0.