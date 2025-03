Trabalhador passa mal e morre em frente à igreja em São José

Um trabalhador passou mal e morreu em São José dos Campos no início da tarde desta terça-feira (18), na Vila Industrial, na zona leste da cidade.

Morador de Santana, o homem trabalhava com caminhão, ao lado do enteado, e estava descarregando o veículo quando começou a passar mal. Ele, então, se sentou em um banco, na praça em frente à Paróquia São Sebastião, e morreu no local.



"Ele trabalhava com caminhão, estava descarregando o caminhão e parou para almoçar, mas não consegui comer e sentou no banco, fora do restaurante. Sentou no banco após o almoço e faleceu", disse a OVALE uma testemunha. "Tirei a pulsação dele e não havia batimentos cardíacos, também não havia respiração, foi acionado o resgate", complementou. Ainda não há a identificação do trabalhador.



O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o trabalhador já estava sem vida.