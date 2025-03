VEJA VÍDEO: Avião com cantor cai no mar e deixa 12 mortos

Um avião com 15 passageiros caiu no mar, em Honduras, na noite desta segunda-feira (17). Até o momento, foram contabilizadas 12 mortes.

Segundo a Agência Hondurenha de Aeronáutica Civil (Ahac), a aeronave sofreu a queda logo depois de decolar do aeroporto internacional Juan Manuel Galvéz, na ilha de Roatán.

