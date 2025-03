Circo do Bananinha chega a Pindamonhangaba neste sábado (22)

O Happy Day Circus, conhecido como o Circo do Bananinha, desembarca em Pindamonhangaba no próximo sábado (22), prometendo uma temporada repleta de diversão e emoção no estacionamento do Shopping Pátio Pinda. O espetáculo combina a tradição circense com inovações tecnológicas.

Um dos destaques é a presença do humorista Marcelo Beny, com mais de 15 anos de carreira, famoso por interpretar o personagem Bananinha no programa “A Praça é Nossa”. “É uma honra levar a magia do circo para Pindamonhangaba. Estou ansioso para fazer todos rirem e se emocionarem”, afirma o artista.