Ingressos esgotados! Taubaté encerra vendas para Clássico do Vale

Ingressos esgotados! O Taubaté anunciou no início da noite desta segunda-feira (17) que todos os 8.313 ingressos colocados à venda para o Clássico do Vale contra o São José, foram vendidos. O jogo acontece na quarta-feira (19), a partir das, 20h, no estádio Joaquinzão, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Paulista.

No jogo de ida, 9.946 torcedores compareceram ao Martins Pereira, em São José dos Campos, em jogo que acabou em 0 a 0. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Atualmente o estádio Joaquim de Morais Filho está liberado para receber 8.700 torcedores. O espaço do visitante tem capacidade para 1.400 pessoas, porém, por se tratar um clássico regional, o comando da Polícia Militar limitou a venda desse espaço para 1.000 torcedores. Dessa forma, a capacidade do estádio foi diminuída em 400 lugares, totalizando o público máximo em 8.313 pessoas”, disse o clube, em nota.