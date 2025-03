Felino silvestre de grande porte perto da J&J gera alerta em SJC

A assessoria da Kenvue do Brasil confirmou a presença do felino detectada pelas câmeras de segurança da empresa.

“A Kenvue informa que, no último sábado, dia 15 de março, as câmeras de segurança flagraram um felino de grande porte na área próxima da mata preservada de seu campus, localizada na cidade de São José dos Campos”, informou a empresa, em nota.

“Imediatamente acionou os órgãos responsáveis para acompanhamento do caso e comunicou todas as pessoas que circulam no local sobre a questão, além de fornecer orientações necessárias para a segurança de todos, incluindo do animal. A companhia reforça que está trabalhando com os órgãos ambientais responsáveis por esse tipo de incidente para garantir a segurança de todos e que continuará com vigilância 24hs.”