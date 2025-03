Homem mata companheiro estrangulado após noite de sexo

Um homem foi preso nesta terça-feira (18) pela Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, acusado de estrangular até a morte outro homem após uma relação sexual e de furtar objetos da residência da vítima. O crime ocorreu em janeiro deste ano, em Ferraz de Vasconcelos, e o suspeito permaneceu foragido por três meses até ser localizado na estação de trem de Jundiapeba, na região.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado no próprio quarto, com marcas de estrangulamento por fio elétrico e lesões no rosto e no nariz. Investigadores do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa identificaram, durante as diligências, que o autor do crime teria sido recebido pela vítima em sua casa no dia do ocorrido. Além do homicídio, o acusado é suspeito de ter levado um televisor e um celular, posteriormente vendidos.

Investigação e confissão